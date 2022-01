Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a comentat situația in care se afla sarbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), care a primit, dupa o decizie a unui judecator, dreptul de a juca la Australian Open (17-30 ianuarie). Omul de afaceri, care se opune vaccinului impotriva COVID-19, spune ca il apreciaza pe Djokovic…

- Spaniolul Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) a vorbit din nou despre situația lui Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), dupa ce sarbul a primit acceptul de a juca la Australian Open. Audierea lui Novak Djokovic (34 de ani) s-a incheiat favorabil pentru sarb: judecatorul a intors decizia prin care acestuia…

- Medicul Beatrice Mahler a vorbit despre simptomele pe care le au persoanele care se infecteaza cu varianta Omicron a coronavirusului și ce se intampla in cazul celor vaccinate sau trecute prin boala.

- Sarbul Novak Djokovic (1 ATP, 34 de ani) se va judeca luni cu autoritațile australiene pentru a-și caștiga dreptul de a participa la Australian Open. CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca Novak Djokovic sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical…

- Un studiu realizat in SUA arata ca varianta Omicrom a virusului SARS CoV-2 este rezistenta la toate tipurile de vaccin, dar și la tratamentul cu anticorpi monoclonali utilizat in spitale in cazul pacienților infectați, anunța Mediafax. Profesorul de boli infectioase si microbiologie la Universitatea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, vineri, referindu-se la rezultatele fals pozitive ale testelor facute copiilor, ca sunt unii care probabil nu stiu sa le utilizeze sau "poate sunt si persoane care glumesc atunci cand fac aceste teste". Alexandru Rafila a fost intrebat, vineri, despre rezultatele…

- Pentru a evita suspendarea cursurilor și revenirea la invațamantul la distanța, Organizația Mondiala a Sanatații Regiunea Europa recomanda extinderea testelor in școli și promovarea vaccinarii elevilor. Folosirea maștilor, aerisirea precum și testele efectuate periodic ar trebui sa fie o regula in toate…

- In sfarșit, iese soarele și peste Romania. Dupa aproape o saptamana de vreme cainoasa, se va incalzi in urmatoarele zile, iar maximele vor ajunge la 20 de grade C. Spre sfarșitul saptamanii, insa, se va raci, potrivit prognozei pe urmatoarele doua saptamani publicata luni de ANM. Banat Intervalul va…