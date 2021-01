Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil, numarul 216 mondial, a fost învins de australianul Dane Sweeny, locul 794 ATP, beneficiar al unui wild card, luni, în primul tur al calificarilor la Australian Open.Copil a fost învins cu scorul de 7-6(3), 2-6, 6-3.Meciul a durat doua ore si 39 de minute si…

- Dupa rezultatele inregistrate la Dubai (Emirate) la fete si la Doha (Qatar) la baieti, ne dam seama, inca o data, ca dupa Simona Halep (2 WTA), foarte probabil, si tenisul romanesc va intra in colaps.

- Mihaela Buzarnescu, locul 137 WTA, a acces, luni, in turul al doilea al calificarilor pe tabloul principal al Australian Open, potrivit news.ro. Ea a invins-o, in prima mansa, cu scorul de 6-4, 6-3, pe spaniola Lara Arruabarrena, locul 165 mondial, dupa un meci de o ora si 19 minute. Citește…

- Calificarile de la Australian Open debuteaza duminica, iar Romania are nu mai puțin de sapte reprezentanți in cele doua turnee preliminare, sase jucatoare și un singur jucator. Marius Copil este singurul roman care participa in calificarile masculine. Laura Ioana Paar, Jaqueline Cristian, Mihaela Buzarnescu,…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Claudiu Racuci (PNL) – Partidul National Liberal a fost singurul partid din Romania care și-a asumat trecerea Romaniei prin criza sanitara și economica Deputatul PNL Claudiu Racuci spune ca ori de cate ori Romania a traversat momente de cumpana, Partidul Național Liberal…

- Singurul partid care are un plan clar pentru depasirea crizei in care se afla tara este PRO Romania. Cele 5 PRO-misiuni care ne ajuta sa depasim situatia grea in care ne-au adus pandemia si incompetenta Guvernului PNL sunt: venit minim de criza pentru toti romanii care raman fara salarii, scutirea de…