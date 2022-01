Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Janny Sikazwe a fost protagonistul unor momente halucinante, miercuri, la Cupa Africii pe Natiuni, el fluierand de doua ori finalul jocului inainte de minutul 90, la meciul Tunisia – Mali, relateaza News.ro. Initial, al a fluierat de final in minutul 85.Jocul s-a reluat totusi,…

- Arbitrul zambian Janny Sikazwe este protagonistul unui moment unic in istoria turneelor finale majore. A fluierat finalul partidei Tunisia - Mali, scor 0-1, de la Cupa Africii, in minutul 90, deși au existat numeroase momente de intrerupere. Mali a debutat cu o victorie in grupa F de la Cupa Africii…

- Nationala de fotbal a Camerunului a debutat cu victorie la Cupa Africii pe Natiuni. Gazdele turneului au reusit sa invinga in meciul de deschidere reprezentativa statului Burkina-Faso, scor 2-1. Camerunezii s-au vazut condusi in minutul 24 dupa golul marcat de Gustavo Sangare.

- Reprezentativa Camerunului a invins selectionata Burkina Faso, scor 2-1, duminica, la Yaounde, in meciul de deschidere de la Cupa Africii pe Natiuni, potrivit news.ro. Camerunezii s-au impus datorita golurilor marcate din penalti de capitanul Vincent Aboubakar in minutele 40 si 45+3.Citește…

- FC Barcelona a obtinut doar o remiza cu FC Sevilla, intr-un meci restanta din etapa a 4-a din La Liga. Partida jucata pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan s-a terminat cu scorul de 1-1. Gazdele au marcat primul gol in minutul 32, iar Barcelona a egalat la ultima acțiune a primei reprize.

- Asociatia Europeana a Cluburilor (ECA) ameninta ca nu ii va lasa la nationale pe jucatorii convocati pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN), relateaza AFP, citat de news.ro ECA este ingrijorata de protocolul sanitar de la competitia care se va desfasura in perioada 9 ianuarie – 6 februarie,…

- Echipele Tunisiei si Qatarului s-au calificat in semifinalele Cupei Arabe pe natiuni la fotbal, competitie se disputa pana pe 18 decembrie in Qatar, informeaza AFP. Tunisia a trecut cu 2-1 de Oman, in timp ce Qatar a invins cu 5-0 Emiratele Arabe Unite. In semifinale, programate miercuri, tunisienii…

- Jucatorul Alexandru Cicaldau a marcat golul echipei Galatasary in meciul cu Besiktas, din etapa a a 10-a a campionatului Turciei, anunța news.ro. El a marcat in minutul 35. Pentru Beskitas a inscris Larin '39 si '64. Cicaldau a jucat pana in minutul 90, in timp ce Olimpicu Morutan a…