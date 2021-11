Contestaţie la licitaţia pentru restaurarea unui palat din Iaşi Licitatia pentru atribuirea contractului de lucrari destinate consolidarii, restaurarii si refunctionalizarii Palatului Mihail Sturza a fost suspendata. Procedura de desemnare a castigatorului a fost contestata de unul dintre cei trei ofertanti. Astfel, Iasicon SA a atacat desemnarea asocierii conduse de Smeogal Construct, considerand ca oferta acesteia contine mai multe motive de neconformitate. A treia oferta a venit din partea unei alte asocieri, al carei lider este Conest SA. Iasicon solicita Companiei Nationale de Investitii, organizatoarea licitatiei, sa anuleze comunicarea rezultatului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

