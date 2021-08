Containerele pentru sticlă, ca bomboanele pe colivă Iridex continua sa suprinda neplacut craiovenii. Dupa nenumarate sesizari, postari pe retelele de socializare din partea craiovenilor nemultumiti de activitatea noului operator de salubritate, se pare ca Iridex inca nu se afla pe linia de plutire si nu si-a pus la punct toate lipsurile. Amplasarea proasta a containerelor pentru reciclarea sticlei inca ridica probleme. Unele dintre acestea ocupa intreaga latime a trotuarelor si fac imposibila trecerea prin zona unde sunt amplasate. Marea problema este, de fapt, ca oamenii ajung pe carosabil pentru a le putea ocoli. Si mai neplacut este pentru parintii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

