Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Autostrada Ploiești-Buzau s-a semnat miercuri ultimul contract pentru Lotul 3 astfel incat la finalul anului 2025 sa se poata circula pe toata A7, cel puțin așa promit reprezentanții Ministerului Transporturilor. Realitatea din teren arata insa ca doar 13,5 km de autostrada au fost dați in circulație…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…

- Este nevoie de peste trei milioane de soferi de camion la nivel mondial, iar aceasta cifra ar urma sa se dubleze in urmatorii cinci ani, potrivit unui raport publicat luni de Uniunea Internationala a Transporturilor Rutiere (IRU), informeaza AFP, transmite AGERPRES . In total, 7% dintre posturile de…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un avertisment infricoșator pentru Europa și America, susținand ca ele sunt urmatoarele ținte pe care Hamas le va ataca daca armata israeliana nu distruge gruparea in Fașia Gaza, potrivit Fox News.

- Seful Sectiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar Bucuresti, medicul primar cardiolog Dragos Vinereanu, a declarat ca ceea ce este dezastruos in Romania este consumul excesiv de sare si a mentionat ca intr-o tara din zona de risc mic in privinta bolilor cardiovasculare este de sase grame pe zi,…

- Pe data de 10 octombrie președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Romania, dar vizita sa nu a decurs tocmai conform planului, care prevedea și un discurs in fața parlamentului țarii, la care s-a renunțat in ultima clipa, arata Foreign Policy. Insuși Zelenski a fost cel care a contramandat…

- Volodimir Zelenski, a afirmat ca razboaiele mondiale din trecut au inceput cu agresiuni locale si ca Rusia ”este interesata in a declansa un razboi in Orientul Mijlociu astfel incat o noua sursa de durere si suferinta sa poata submina unitatea lumii, sa creasca dezacordul si contradictiile si astfel…

- Febra Dengue va deveni o amenințare majora in sudul Europei, in sudul Statelor Unite și in parți ale Africii, pe parcursul acestui deceniu, a declarat principalul cercetator de la Organizația Mondiala a Sanatații, conform Reuters. Amenințarea acestei boli tropicale devine mai accentuata in condițiile…