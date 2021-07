Consumul de energie electrică al României a atins un nou record, din cauza caniculei Consumul de electricitate depașește record dupa record pe fondul valului de canicula cu care se confrunta Romania. Consumul de energie electrica al tarii a ajuns miercuri la nivelul-record de 8.865 MW, consum instantaneu, in intervalul orar 13:00 – 14:00, a anuntat, joi, Transelectrica. Consumul mediu al zilei a fost de 7.503 MW, cu 29 MW mai mare decat consumul mediu din 15 iulie 2021, cand a fost inregistrat precedentul record. Consumul mediu de energie electrica realizat la nivel national miercuri, 29 iulie 2021, a fost acoperit din productie interna (6787 MW) si din import (716 MW). „In aceasta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

