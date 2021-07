Consum record de energie electrică astăzi Consumul de energie electrica al tarii a ajuns miercuri la nivelul-record de 8.865 MW, consum instantaneu, in intervalul orar 13:00 – 14:00, a anuntat, joi, Transelectrica. Consumul mediu al zilei a fost de 7.503 MW, cu 29 MW mai mare decat consumul mediu din 15 iulie 2021, cand a fost inregistrat precedentul record. Si la nivelul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, consumul de electricitate a inregistrat miercuri valori maxime istorice pentru sezonul verii, respectiv un consum instantaneu de 1.470 MW, la ora 15:00. Precedentul record de consum din zona Capitalei si a judetului Ilfov, pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

