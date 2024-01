Consultațiile la medicul de familie se plătesc. De când Consultațiile la medicul de familie se vor plati. Aceasta decizie vine dupa protestele medicilor de familie. De la 1 februarie 2024, consultațiile la medicul de familie vor fi contra cost. Hotararea drastica a fost luata in urma tensiunilor dintre medicii de familie, specialiștii din ambulatorii și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Medicii din ambulatoriile de specialitate și medicii de familie au anunțat ca nu vor mai incheia acte adiționale cu cei de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, deci consultațiile și serviciile medicale ar putea fi platite de pacienți. Astfel, de luna viitoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consultațiile la medicul de familie vor fi contra cost, incepand cu data de 1 februarie De la 1 februarie 2024, consultațiile la medicul de familie vor fi contra cost. Hotararea drastica a fost luata in urma tensiunilor dintre medicii de familie, specialiștii din ambulatorii și Casa Naționala de Asigurari…

- Medicii de familie din Cluj s-au revolatat dupa ce Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat bugetul pentru anul 2024.Aceștia sunt hotarați sa protesteze decizia CNAS de a reduce cu 30% bugetul pentru medicina de familie.„Incepand cu 1 februarie 2024, in condițiile adoptarii noului contract…

- Situația in sectorul sanatații din București se indreapta catre un posibil impas, deoarece medicii de familie amenința sa nu mai incheie contracte cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru luna februarie, daca tarifele de decontare nu vor fi majorate. Ce sume ar trebui sa plateasca pacienții…

- Medicii de familie si cei din policlinici ameninta ca-si vor inchide cabinetele, dupa ce Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a propus scaderea valorii punctului pentru serviciile medicale acordate. Medicii spun ca veniturile lor ar urma sa fie mult mai mici din februarie, cu procente cuprinse intre…

- Medicii de familie din Bucuresti si Ilfov sunt profund ingrijorati de viitorul sistemului de asistenta primara, aflat in prezent sub o amenintare foarte serioasa.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate CNAS a publicat in transparenta decizionala saptamana trecuta valoarea punctelor per capita si pe…

- Medicii de familie din Cluj resping propunerile CNAS de reducere a bugetului alocat cabinetelor medicilor de familie. Cat va primi in 2024 medic de familie pentru fiecare pacient și serviciile medicale oferite?

- Medicii de familie din mai multe judete ameninta ca de luni ar putea inchide cabinetele din cauza intarzierilor la plata serviciilor. Reprezentanții organizațiilor profesionale acuza Casele Judetene de Asigurari de Sanatate ca au achitat deconturile doar parțial. Prinși la mijloc in aceasta disputa,…