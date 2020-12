Consultări la Cotroceni/Kelemen Hunor: N-ar trebui să trecem în 2021 cu guvernul interimar; nu susţinem un tehnocrat Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca nu ar trebui sa intram in anul 2021 cu un guvern interimar, adaugand ca, in acest sens, PNL si USR PLUS trebuie sa ajunga la o concluzie, pentru ca reprezentantii Uniunii "au fost cei mai flexibili" la masa negocierilor de pana acum.



"E prima tinta - sa avem pe 23 (decembrie - n.r.) un guvern. Daca nu reusim, pe 26, 27. Inainte de 31 noi consideram ca trebuie sa investim noul guvern. (...) N-ar trebui sa trecem in anul 2021 cu guvernul interimar. Noi mergem pe varianta PNL, trebuie sa aiba dreptul de a desemna primul ministru si trebuie…

Sursa articol: agerpres.ro

