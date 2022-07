Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut vineri cu aproximativ 6%, pana la un minim al ultimelor patru saptamani, din cauza temerilor ca majorarea ratelor dobanzilor de catre marile banci centrale ar putea incetini economia mondiala si ar putea reduce cererea de energie, transmite Reuters. De asemenea, dolarul…

- Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat, marți, mai multe modificari la Codul fiscal, pe care coaliția de guvernare le discuta și le va adopta in cursul acestei saptamani. Prezent la discuții a fost și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care susține ca formațiunea sa este de acord cu o eventuala…

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina benzina din Romania se regasește la o stație de alimentare din Bihor, unde costa 7,89 lei pe litru. In…

- Prețul apartamentelor de vanzare in Cluj a inregistrat o creștere in luna mai, atat la locuințele vechi cat și cele noi. Unele locuințe din Cluj-Napoca s-au vandut luna trecuta cu 2.456 de euro pe metru patrat util.

- Suntem in plin val de scumpiri record la alimente, iar prețurile continua sa ne surprinda pe zi ce trece. Cireșele sunt din import, iar cei care le vand supun ca prețurile ridicate sunt justificate deoarece in Spania, Grecia, Turcia, ar fi fost frig sau ar fi nins, iar producția este una mica. Au aparut…

- De cand a izbucnit razboiul in țara vecina, prețurile numeroaselor alimente au explodat, iar romanii sunt nevoiți sa scoata din buzunar mult mai mulți bani pentru a putea sa se bucure de produsele de la raft. Agricultorii și-au marit și ei prețurile, dar iata cat costa acum un singur kilogram de cartofi…

- Estimarile BNR in ceea ce priveste indicele inflatiei au fost date peste cap de actuala criza economica. Astfel, in luna martie inflatia a ajuns la 10,2%. Preturile de consum au crescut cu 1,9% comparativ cu luna februarie 2022, iar fața de decembrie 2021 creșterea este de 4%. Rata medie a preturilor…

- Un cunoscut avocat timișorean, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, a decis sa conteste in justiție noul regulament de parcare intrat in vigoare pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara. Iata ce transmite, pe contul sau de Facebook, avocatul Cristian Clipa: „Am promis…