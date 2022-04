Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii romani anticipeaza o noua CRIZA economica in Romania. Creșteri de prețuri, investiții amanate Antreprenorii romani iau in calcul posibilitatea ca in Romania sa inceapa o noua criza economica, pe fondul conflictului militar de la granita, in conditiile in care opt din zece companii precizeaza…

- Odata cu izbucnirea conflictului din Ucraina, intreaga lume a inceput sa impuna sanctiuni economice dure Rusiei. Au inceput sa curga masuri fara precedent adoptate de U.E. impotriva Rusiei: excluderea din SWIFT, inghetarea rezervelor internationale ale bancii centrale, vanatoarea de active ale oligarhilor…

- Un pod care leaga zonele aflate sub control rusesc de Ucraina a fost acoperit de fum, dupa ce iarba din jurul sau a luat foc, probabil, de la bombardamentele lansate.Vehiculele blindate au fost vazute prin fumul dens indreptandu-se de pe pod catre partea ucraineana.Potrivit CNN, mai multe obuze au aterizat…

- Romania a luat decizia de a-și inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Decizia a fost luata azi, in cadrul unei ședințe task-force in care a fost analizata situația generata de razboiul din Ucraina. Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca Romania a inceput procedurile…

- Romania incepe procedurile de suspendare a dreptului de survol pentru Rusia, precum și a dreptului de aterizare in Romania pentru aeronavele care aparțin companiilor din Rusia. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat, sambata, deciziile luate de task-force-ul pentru gestionarea…

- In urma reuniunii organizate in cadrul task-force-ului privind gestionarea situației din Ucraina, provocata de agresiunea militara rusa asupra Ucrainei, Romania a decis inceperea procedurilor de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum și a dreptului de aterizare pe teritoriul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi masuri restrictive impuse de Consiliul European impotriva Rusiei. Romania și celelalte state membre UE au agreat un pachet de masuri suplimentare menite sa impuna costuri masive și severe Rusiei, pentru decizia ei de ataca Ucraina.

- Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a lansat joi, la ora locala 12 (aceeași ora in Romania), un mesaj de urgența in care inventariaza consecințele atacurilor ample lansate de Rusia in aceasta dimineața.