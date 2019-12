Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta se intruneste astazi in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi se afla si proiectul de hotarare privind emiterea acordului administratiei judetene in scopul realizarii investitiei Amenajare intersectie DN22 E87 KM 286 050 cu 226, obiectiv ce se va realiza in colaborare cu UAT…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a transmis, sambata, ca situatia de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, unde au fost identificate o serie de deficiente grave, nu este una singulara la nivel national, iar vremea firmelor ”de casa” ale ”baronului” de Neamt, Ionel Arsene…

- Giratia permanenta va fi amenajata la cateva sute de metri distanta, in 2020, ca „intrare” in Autostrada Comarnic - Brasov! Un sens giratoriu a carui existenta se impunea de multa vreme a fost, in sfarsit, amenajat de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, la solicitarea…

- Situatia e mai grava pe marginea carosabilului de pe sensul Gara-Podul de Piatra-bd. Iorga-Piata Nicolina. Pe partea opusa a strazii, asfaltul se opreste neted in bordura. Am intrebat la administratia locala a orasului despre segmentul cel mai afectat, cel din apropierea Pasajului Nicolina. „Vom face…

- Pana in 20 noiembrie, se vor inchide santierele de pe DN 73 din zona Rasnov - Bran. Lucrarile au un stadiu de realizare de 85%! Lucrarile de modernizare a DN 73 pe tronsonul dintre Rasnov si Bran au avansat in ultima vreme, astfel ca santierele vor fi inchise pana cand iarna isi va intra…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi, cu utilajele proprii, pentru deszapezirea mai multor tronsoane de drumuri nationale din judetele Sibiu, Brasov si Harghita, pe Transfagarasan actiunea de curatare a zapezii continuand si in cursul…

- Anul viitor se va lucra in zona montana si se va turna stratul final de asfalt! Segmentul din judetul Brasov al DN 73 va mai fi in santier pana in data de 15 noiembrie 2019, a anuntat marti directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Horia Stancu. Acesta a spus ca, spre…