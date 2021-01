Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de procurorii de la Parchetul General pentru abuz in serviciu si complicitate la uzurparea de calitati oficiale, in legatura cu mandatul de senator al lui Cristian Marciu. Tariceanu este acuzat ca nu a constatat si nu a supus la vot in plenul Senatului…

- Doi oameni de afaceri din Campia Turzii, Cristi Capușan și Cristi Prunean, au fost trimiși in judecata, fiind acuzați ca in luna aprilie a acestui an, in plina pandemie, au taiat ilegal mai mulți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cinci cadre didactice din cadrul UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au fost trimise in judecata pentru abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, transmite Parchetul de pe langa Tribunalul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In realitate putem spune ca lucrarile au inceput, insa acestea continua cu o lentoare atat de mica incat Orban a reusit sa inaugureze centura de la Radautiului de 16 km in timp ce la Bucuresti este colaps. De fapt intr-un an de mandat CNAIR si Guvernul Orban au dat in locru 1.7…

- Ritmul alert de lucru și mobilizarea de pe autostrada Sebeș - Turda indica ca deschiderea este tot mai aproape, circulația pe Lotul 1 ar putea incepe chiar de Ziua Naționala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La mijlocul acestei saptamani, judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Cluj a decis ca rechizitoriul in care Deak Adrian Andrei, fiul fostului consilier local Francisc Deak din Campia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Constructorul autostrazii Transilvania pe lotul cuprins intre Campia Turzii și Chețani pare sa fi intrat in hibernare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat azi ca l-a trimis in judecata pe Avram Gal, președintele ALDE Campia Turzii, consilier parlamentar, președintele asociației New Life International... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!