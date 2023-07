Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie la contestatia inregistrata de catre Transguard Security SRL, impotriva rezultatului procedurii de atribuire, organizata de catre Universitatea Ovidius din Constanta, in cadrul procedurii "licitatie deschisa", in vederea incheierii…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 1514 C3 1553 la contestatia nr. 650 07.06.2023, formulata de Olt Proiect Slatina SRL, cu sediul in municipiul Slatina, reprezentata legal de administrator Necula Andrei Cristian.Contestatia vizeaza adresa nr. 11760 31.05.2023,…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a analizat contestatia nr. 25809 15.05.2023, formulata de "GB INDCO SRL, cu sediul in Bucuresti, in cadrul procedurii simplificate, organizata de Primaria Medgidia, in calitate de autoritate contractanta, in vederea atribuirii contractului de Executie…

- Unul din segmentele Autostrazii A7 (lotul 3 Pietroasele – Buzau) ramane in aer, din cauza disputelor juridice legate de desemnarea caștigatorului licitației. De data aceasta este vorba despre Nurol, constructorul turc, caruia i s-a admis parțial contestația. Decizia a fost luata de Consiliul Național…

- O noua amanare pentru semnarea contractului de pe lotul 3 al tronsonului Ploiești-Buzau din Autostrada A7. Nurol (Turcia) a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), iar Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu poate semna, momentan,…

- Intr-un moment rar de sinceritate, oficialii Ministerului Transporturilor recunosc ca s-au pierdut patru ani de zile cu construcția unui tronson din Centura Capitalei, cu profil de autostrada. ”Acum ar fi trebuit sa se semneze recepția la terminarea lucrarilor, dar va fi semnat contractul pentru proiectarea…

- Doua firme straine, care dețin monopolul pe contractele din domeniul feroviar, au blocat licitația pentru atribuirea contractului, ce are ca obiect realizarea lucrarilor din cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa I – Valu lui Traian”. Francezii de la…

- Compania austriaca a pierdut in instanțele de judecata procesul intentat contra certificatului constatator negativ primit de la Compania de Autostrazi și Drumuri Naționale, fapt pentru care nu mai au ce cauta o perioada de timp la licitațiile din Romania. Strabag e interzisa pe piața construcțiilor…