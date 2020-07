Dreptul republicilor sovietice de a se separa de fosta URSS, stipulat in Constitutia din 1922 promovata de Vladimir Ilici Lenin, a fost o bomba cu efect intarziat care a permis dezintegrarea Uniunii Sovietice in 1991, a declarat duminica presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului de televiziune Rossiya 1 si citat de EFE. Presedintele rus a amintit ca aceasta "bomba cu efect intarziat amplasata (de Lenin) in 1922 in timpul crearii Uniunii Sovietice" s-a mentinut si in modificarile ulterioare ale Constitutiei, survenite in 1924, 1936 si 1977. "Acest lucru este total inadmisibil…