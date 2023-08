Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Ivancea, raionul Orhei, primarul local și echipa sa din primarie continua sa fure de la populația locala in cadrul unei escrocherii de proporții cu o scena muzicala de vara in satul Branești și perceperea altor taxe ilegale de la locuitorii satului Ivancea. Aceasta opinie a fost exprimata…

- Multți dintre noi am crescut cu poveștile scrise de marele Ion Creanga. De la ”Amintiri din Copilarie” și pana la ”Povestea Porcului”, tooate ne erau citite de bunici, și mai tarziu le-am invațat și la școala. Sunt multe de spus despre marele povestitor, dar puțini sunt aceia care știu porecla pe care…

- What's UP iși aduce aminte cu drag de copilaria sa, mai ales ca a fost crescut de bunici pana la varsta de 7 ani. Toate vacanțele de vara le petrecea alaturi de aceștia intr-un sat din apropierea Bucureștiului. Bunica sa i-a oferit multe lecții de smerenie, insa, de la 14 ani, artistul a devenit un…

- Gospodaria comunala a Primariei Ivancea refuza sa-și indeplineasca obligațiunile directe de colectare și evacuare a gunoiului. Despre acest lucru a declarat consilierul local al comunei Ivancea din raionul Orhei, Victor Marahovschi, in urmatorul sau mesaj video catre cetațeni, relateaza Noi.md. El și-a…

- Arhiepiscopul Ortodox de Alba Iulia, Irineu, a implinit 70 de ani: Care sunt primele amintiri din copilarie pe care le are Arhiepiscopul Ortodox de Alba Iulia, Irineu, a implinit duminica 2 iulie varsta de 70 de ani. In slujba oficiata la Catedrala Ortodoxa din Alba Iulia, Irineu a ținut o prelegera…

- "Multa vreme nu am stiut de ce ma puneam la masa chiar daca eram satula si mancam totul din farfurie la un moment dat mi am dat seama eu fiind un copil mai bolnavicios am mancat ani de zile fara sare mancam bataie ca sa golesc farfuria , mananca tot din farfurie, vreau sa ti spun ca reflexul a ramas…

- Arhicunoscutul cantareț Fuego, originar din Turda, care reușește sa incante romanii an de an cu melodiile sale reprezentative sarbatorilor, a dezvaluit cateva amintiri dureroase din copilarie. Potrivit artistului, parinții lui și-au dedicat tot timpul pentru cariera fiului lor, lucru care l-a facut…

- Fuego a ajuns la inimile oamenilor in urma cu mulți ani, cand a atras o mulțime de fani. Vocea și talentul l-au ținut in lumea mondena, insa cei care au facut eforturi uriașe ca lumea se afle de el au fost parinții lui. Invitat la Neatza cu Razvan și Dani, Fuego a dezvaluit cateva amintiri dureroase…