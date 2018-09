Deputatul Daniel Constantin a declarat, marti, ca solicitarea PSD referitoare la anchetarea modului in care s-au finantat protestele din 10 august este "de-a dreptul caraghioasa" si reprezinta un "limbaj dublu" din partea liderului PSD Liviu Dragnea, care doreste sa se ancheteze "in zona ONG".



"Am vazut ceea ce s-a solicitat in spatiul public in comunicatul de presa al PSD ca se doreste anchetarea celor spuse legat de modalitatea in care s-au finantat protestele din 10 august. Mi se pare de-a dreptul caraghios, cred ca este un limbaj dublu. L-am vazut pe domnul Dragnea ca dezavueaza…