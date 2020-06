Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a generat pagube uriase la nivelul comertului din Romania, apreciate de specialisti la 600 de milioane de euro, pierderi in urma carora zeci de mii de romani au fost concediati, arata o analiza efectuata de Mazars.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti a decis sistarea activitatii pe un santier din Bucuresti, in urma unor controale realizate marti pe mai multe santiere din Capitala, potrivit unui comunicat remis miercuri de Inspectia Muncii. Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti…

- In cadrul acțiunilor organizate de Inspectoratul Teritorial de Munca București in scopul identificarii muncii nedeclarate, precum și a verificarii modului de respectare a prevederilor legale in domeniul securitații și sanatații in munca, in data de 5.05.2020, inspectorii de munca, sub coordonarea inspectorului…

- Secretarul de stat Tudor Polak a precizat ca mai multe petiții și sesizari primite la minister atrag atenția asupra acestui fenomen. „Incercam sa facem o evaluare a tuturor acestor petitii si, in perioada urmatoare, controalele se vor inteti. Guvernul Romaniei si, mai ales, Inspectia Muncii, nu poate…

- Poliția Capitalei anunța ca miercuri a facut un control la o firma care a importat peste 20 de milioane de maști faciale, confiscand 33.7000 de astfel de maști care nu erau trecute in acte. Potrivit unui comunicat de presa, la punctul de lucru erau 11 cetațeni straini pentru care nu au fost aratate…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis pe verde sedinta de luni, iar valoarea schimburilor s-a situat la 43,18 milioane de lei (8,94 milioane de euro), din care 40,12 milioane de lei (8,31 milioane de euro) au fost tranzactii cu actiuni, potrivit Agerpres. Indicele principal BET s-a apreciat cu…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 61,97 milioane de lei (12,79 milioane de euro), din care 56,77 milioane de lei (11,72 milioane de euro) au fost tranzactii cu actiuni, potrivit Agerpres.Indicele principal BET…

- 15 copii au fost gasiți miercuri intr-un after-school din orașul Galați, deși autoritațile au interzis aceste programe, in contextul crizei provocate de coronavirus. Prima amenda primit de after-school este de 2.500 de lei, insa autoritațile nu exclud și o a doua sancțiune.Incidentul a avut…