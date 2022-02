An dupa an, in preajma zilei de naștere a lui Brancuși – 19 februarie, revine in actualitate o informație perpetuata de mult timp. Și anume ca, la inceputul anilor ’50, Constantin Brancuși ar fi oferit statului roman comunist atelierul sau de la Paris, care cuprindea 230 de lucrari, 41 de desene, 1.600 de fotografii, piese de mobilier etc. Totul reprezinta insa o legenda urbana, ba chiar un „fake news” s-ar putea spune. Cercetarea sistematica si competenta a arhivei Brancusi aflata la Muzeul de Arta Moderna din Paris a relevat ca nu exista niciun document scris si nicio declaratie care sa ateste…