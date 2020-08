Constanteanul suparat: Parcul Tabacariei arata jalnic! (galerie foto) In parcul Tabacarie, iarba nu a mai fost udata de la ultima ploaie, desi lacul este la doi pasi Florile, care altadata dadeau farmec si culoare parcului,acum lipsesc cu desavarsire Cel mai mare parc al orasului arata in acest sezon estival ca un loc salbatic, un maidan, undeva, la tara Praf, uscaciune totala si gunoaie. Trist si revoltator Iarba nu a mai fost udata de la ultima ploaie, desi lacul este la doi pasi. Florile, care altadata dadeau farmec si culoare parcului,acum lipsesc cu desavarsi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

