ConstantaEsteBine: Valul 6 de energie – partea 1 – ziua 11 18 mai 2024 Energia lunii in crestere se simte intens

- Valul 6 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 613 mai 2024Energia lunii in crestere se simte intens.Creste presiunea in sistemul limfatic al corpului si capului, pot apare dureri in diferite parti articulatii, spate, sinusuri, urechi, gingii . Creste si presiunea emotionala interioara.Orice face,…

- Valul 4 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 1018 aprilie 2024 Suntem in crestere de presiune atmosferica, de camp electromagnetic, de retentie de apa si intensificare de emotii.Ne apropiem de o luna plina extrem de puternica, in Taur, ce va influenta Pamantul, Natura si corpurile noastre. Se…

- Valul 4 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 8Energia de luna in crestere se simte din ce in ce mai intens.Ieri am fost chemata la un domiciliu la niste cunoscuti, o pereche varstnica de aproape 80 de ani amandoi.Batranetea este un proces de uscare, acidoza si degradare a tesuturilor. Functie…

- Valul 3 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 717 martie 2024Bine v am regasit intr o zi de odihna si de conexiune cu Sufletul.Pentru ca este si ultimul patrar, adica mai avem din acest moment inca 7 zile pana la luna plina, intram in energia tulburatoare a cresterii rapide.Suntem foarte aproape…

- Valul 3 de energie partea a doua ziua 616 martie 2024Luna in crestere incepe sa si simta din ce in ce mai intens energia. Ne indreptam catre Echinoctiul de primavara, care se apropie rapid.Ziua egala cu noaptea, lumina egala cu intunericul, binele egal cu raul. Natura duala a lumii este astazi mai evidenta…

- Valul 3 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 515 martie 2024Energia isi continua evolutia sa ascendenta.Luna in crestere aduce la lumina diferite aspecte, pe care este nevoie sa le vedem.Nu inseamna ca vom reusi sa le schimbam peste noapte, sper ca deja am inteles cu totii asta. Intelegerea este…

- Valul 3 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 414 martie 2024Energia lunii in crestere incepe sa se simta.Se retin nu doar minerale, vitamine si uleiuri esentiale in corp. Se retin si mai multe gunoaie, ofense si energii parazitare. Zilele acestea cer disciplina interioara.Ieri am discutat mai…

- Valul 2 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 1120 februarie 2024 Luna creste, iar odata cu ea continuam sa urcam pe valul de energie.Ce faci atunci cand se acumuleaza energia, de toate feluri, in interior Creste presiunea, creste incordarea tensiunea , creste disponibilul dar si dificultatea…