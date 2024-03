ConstantaEsteBine: Valul 3 de energie - partea intai - ziua 7. 2 martie 2024. Fiecare om este o carte

Stiri pe aceeasi tema

- Valul 3 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 529 februarie 2024 Final calendaristic de luna februarie lung, zi speciala care se intampla la fiecare patru ani.Ocazie unica pentru recapitulare si revizuire a tuturor aspectelor din viata real importante pentru starea noastra de bine.Ca la orice final…

- Valul 3 de energie partea intai ziua 428 februarie 2024Avem astazi o alta zi de luna in scadere si energie a eliminarilor si curateniilor, care se "amorseaza" bine.Este aproape final de luna calendaristica si final de iarna.In Tai chi, un tip de miscari blande din traditia chineza, exista o parte numita…

- 27 februarie 2024 Cheia tineretii este sa te poti misca fluid de la o stare interioara la alta, de la o senzatie la alta. Copiii o pot face extrem de rapid desi, din postarea mea de acum doua zile, ati descoperit ca fixitatile, conditionarile si dresajul apar devreme in viata si rapid invatam sa ne…

- Valul 3 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 226 februarie 2024 Luna incepe sa isi scada din intensitate.Emotiile intense, ce ne au conectat ultimele zile cu trecutul si lectiile sale, incep sa si piarda din putere. Valurile trec, asa cum va tot povestesc si observati singuri. Trecutul trezeste…

- Valul 3 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 125.02.2024A trecut luna plina.Cu tot cu vartejul produs in creier si in vietile noastre.Va multumesc tuturor pentru corecturile primite.Aveti dreptate cand imi semnalati erorile de date cifre sau de interpretari.Mintea se duce in realitatea sa interioara,…

- Valul 2 de energie partea intai ziua 126 februarie 2024Astazi este despre energie feminina, intensa dar utila.Avem in data de astazi doar cifre pare 6.02.2024 , numerele pare fiind simboluri feminine.Suntem in plin tranzit de eliminari si curatenie, dar avem alaturi Luna in Capricorn, practica si suportiva,…

- Valul 2 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 104 februarie 2024Zi de duminica, cu prezenta si conexiune interioara profunda.Astazi avem o sansa energetica sa trecem dincolo de umbra.Putem face asta cu usurinta la masa colectiva de duminica, intrucat alimentatia este acea parte a vietii in care…

- Valul 2 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 227 ianuarie 2024 A inceput perioada de luna in scadere si de eliminari. Este minunat sa ne apucam de un pic de postire, de micsorarea cantitatii de mancare, sa consumam 1 2 mese pe zi, in loc de 3 mese pe zi, sau macar sa dam la o parte gustarile.…