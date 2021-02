#ConstantaEsteBine: Oglindire Am ascultat astazi de la o prietena o poveste cu un motociclist pasionat de motoare si sportul pe doua roti. OglindireSaptamana 9 a anului 2021 22 28.02.2021 21.02.2021Azi a fost o zi minunata in care lumea ne a oglindit ceea ce am trimis spre ea.Am transmis griji, frici, nemultumire, asteptari, pretentii, acestea ni s au intors la fel cum le am emis.Am transmis recunostinta, apreciere, bunatate si acceptare ni s au intors la fel cum au fost trimise.Am ascultat astazi de la o prietena o poveste ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

