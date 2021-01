#ConstantaEsteBine: Luna noua in Capricorn. Zi practica si de schimbari pozitive Luna noua de astazi sa va aduca o noua imputernicire pentru a lua masuri necesare intaririi corpului Luna noua in CapricornZi practica si de schimbari pozitiveLuna noua este intotdeauna o perioada energetica de eliminari, de curatenie, de scoatere, de indepartare a tot ce nu mai dorim sa fie.Si in acelasi timp, cel mai bun moment pentru "insamantarea" unei intentii, a unui proiect, a unui vis nou, a unei ide noi sau a unor pasi practici pentru schimbari pozitive. Mai ales in perioadele ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

