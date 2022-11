ConstantaEsteBine: Importanta perioadei Eclipsei totale de Luna

Astept acest context astral in viata mea de 2 ani Ca sa intelegeti cat de importanta este aceasta perioada a Eclipsei totale de Luna, din 08 Noiembrie si cea ulterioara ei, precum si calea pe care va pozitionati acumhellip;Pentru ca Jupiter in Berbec inseamna inceputul unui nou ciclu, o noua sansa.Iar acest context sustine eclipsa totala, in care Luna, cu tot ceea ce guverneaza ea, va avea un impact deosebit de puternic asupra noastra, dat fiind ca va fi conjuncta cu Nodul Nord.Acum putem primi ...