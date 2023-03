#ConstantaEsteBine: Buna dimineata, luni 13 martie 2023. Astazi vorbim despre numarul 13 Daca 12 inseamna perfectiune si complet, si este numarul preferat de masculin, 13 este dincolo de perfectiune, adica negarea perfectiunii si a "completului", cu alte cuvinte, acceptarea altei viziuni despre viata: nimic nu se termina, nimic nu este perfect, totul curge, se transforma si se schimba, dinamica pe pamant este o evolutie continua.Desigur ca numarul 13 este femininul prin esenta, opusul masculinului, care ii pune la indoiala valorile, ii contesta regulile, incalca toate inte ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

