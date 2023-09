#ConstantaEsteBine: 21 septembrie 2023. Ne apropiem de Echinoctiu si energia devine valuitoare, schimbatoare, neasteptata, surprinzatoare Ne apropiem de Echinoctiu si energia devine valuitoare, schimbatoare, neasteptata, surprinzatoare.Toamna este un anotimp foarte interesant. Nimic nu este sigur, nimic nu ramane la fel.Va invit sa discutam despre toamna si cum ne putem pregati mai bine corpul fizic in Webinarul special de maine seara, vineri 22 septembrie la ora 19.00https: alchida.ro ... webinar 22 09 2023 ora1900 2100... Haideti sa vedem ce spune Osho despre relatii, in cartea sa "Intimitatea, increderea in sine si in cela ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

