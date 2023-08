ConstantaEsteBine: 14 august 2023. Zi de vara cu vant, canicula, uscaciune si radiatii, luna in scadere si curand, luna noua in Leu

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, din cartea lui Gregg Bradden, Pasind intre lumi, stiinta compasiunii, va propun definirea binecuvantarii pagina 110 "Darul binecuvantarii este o expresie moderna a promisiunii care v a fost facuta, cu atat de mult timp in urma. Aceasta promisiune straveche, care a fost facuta de cei ce au venit…

- Energia este in schimbare, variabila si imprevizibilaGregg Bradden, in cartea "Pasind intre lumi, stiinta compasiunii" spune la pagina 71:"Fiecaruia dintre noi i s a dat ocazia de a uri, dar aceasta impreuna cu intelepciunea de transcende ura, devenind astfel, prin aceasta completare, cumva, superiori…

- 2 august 2023In plin portal al leului, cu energia focului la maximCe iese la suprafata din noi, sau in jurul nostru, datorita acestei energii Sa ne ghidam putin dupa Gregg Braden, care spune in cartea "Pasind intre lumi, stiinta compasiunii" la pagina 48, urmatoarele:"In anii copilariei, imi puneam…

- Luna plina in VarsatorSi sarbatoare de Lughnasad, in calendarul celtic, adica mijlocul distantei intre Solstitiul de vara si Echinoctiul de toamna.Suntem exact la mijlocul verii calendaristice. Astazi vorbim despre conditia necesara pentru schimbare.Sa vedem ce spune Gregg Braden, in cartea sa Pasind…

- Luna iulie din acest an este de așteptat sa fie una dintre cele mai fierbinți din ultimul deceniu, iar datele cu privire la valul de canicula „Cleon” se schimba din rau in mai rau, potrivit meteorologului grec Giannis Kallianos, citat de presa elena. Valul de caldura va dura mai bine de o saptamana,…

- Ca orice entitate de stat sau privata, care pe timp de canicula are obligația sa ia masuri pentru bunastarea angajaților, spitalele publice mai au și obligația de a se ingriji de pacienți, sa nu fie afectați de temperaturile extreme. Am intrebat la cele cinci spitale de stat din Piatra Neamț, Roman,…

- Un inceput de saptamanaCu luna in scadere, numai buna pentru detoxifieri si eliminariIes la suprafata de toate, pentru toti. Sa fie vazute, intelese, procesate si apoi eliberate.Ca sunt emotii, ca sunt ganduri, ca sunt multe dintre reziduurile lumii ndash; dinamica feminina a energiei misca, precum…

- Continuam lectura cartii lui Ovidiu Dragos Argesanu ndash; Jumatatea mea, femeia"Ce vor femeile "Toate femeile vor acelasi lucru intoarcerea la Unitate, intoarcerea la Iubirea Divina.De fapt, voi, femeile, in tot ceea ce faceti si in toate cautarile voastre, stiti programul femeii: daca ma marit o sa…