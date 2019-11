Stiri pe aceeasi tema

- 30 de persoane ambițioase și entuziaste vor participa maine la o cursa spectaculoasa. Vor pleca de la podul Anghel Saligny din Cernavoda, la ora 07:00 și vor avea ca punct de sosire Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia. Evenimentul atletic, „Alerg pentru Unirea de la Marea Neagra”, este inițiat…

- Lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Cernavoda au identificat un cetatean roman care transporta cu o autoutilitara 600 de litri de produs petrolier cu miros specific de motorina, fara documente justificative, informeaza un comunicat de presa al Garzii de Coasta, scrie Agerpres. Conform…

- "Avem o tara dezbinata. Avem un presedinte care a impartit tara intre cei buni si cei rai, intre cei care merita si cei care nu merita, un presedinte care nu se uita la parintii si bunicii nostri, un presedinte care vrea Guvernul meu, un presedinte care vrea Parlamentul meu, un presedinte care se…

- Acum ca toamna se simte de a binelea in termometre, nici turistii sau constantenii nu si mai fac aparitia pe plajele din statiunile litoralului romanesc.Mamaia, cea mai cunoscuta statiune a rivierei romanesti este situata in nordul litoralului si este alipita municipiului Constanta, despartind lacul…

- In urma cu 124 de ani, la 14 26 septembrie 1895, regele Carol I inaugura festiv batand in structura ultimul nit, de argint podul peste Dunare proiectat si construit de inginerul Anghel Saligny. In volumul semnat de Ioan I. Musat "Istoricul orasului Cernavodaldquo;, ce poate fi descarcat gratuit din…

- Un incendiu a izbucnit in noptea de miercuri spre joi la terasa unui hotel din stațiunea Mamaia. 30 de persoane au fost evacuate. Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina, miercuri noapte, 5 septembrie a.c., in statiunea Mamaia din Constanța, dupa ce un incendiu a izbucnit la terasa hotelului…

- In timp ce Alexandra Stan plange dupa succesul de altadata și se chinuie sa-și recaștige poziția de top in muzica, fostului ei iubit ii merge din ce in ce mai bine. Saptamana trecuta, Bogdan Staruiala a caștigat pentru al doilea an consecutiv competiția Romania Surf Open, desfașurata la Mamaia. Bogdan,…

- Ambulanta a fost solicitata la Pavilionul Expozitional din Mamaia, unde are loc CEx al PSD, deoarece mai multe persoane acuzau dureri abdominale si varsaturi. Trei femei le-au spus cadrelor medicale ca aseara au mancat la un local, iar astazi au inceput sa se simta din ce in ce mai rau. In fisa de interventie…