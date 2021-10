Constanţa: Trei adolescenţi, reţinuţi pentru tentativă de viol în cazul elevei agresate sexual în incinta liceului Trei adolescenti, cu varste cuprinse intre 15 si 17 ani, au fost retinuti de politistii constanteni pentru tentativa de viol in cazul elevei agresate sexual in incinta liceului. Initial, ea afirma ca era vorba despre trei colegi, ulterior declarand ca tinerii nu invata la acelasi liceu. Potrivit anchetatorilor, politistii au continuat cercetarile in cazul elevei de 16 ani, care a fost agresata la inceputul acestei saptamani in timp ce se afla in incinta unei unitati de invatamant. Initial, ea a declarat ca a fost atinsa in mai multe zone ale corpului de trei colegi, doi de 16 ani si unul de 15… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

