- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) solicita Guvernului ca navigatorii care sunt repatriati sa nu intre in carantina institutionalizata, iar cei care pleaca pe nave trebuie sa fie sanatosi, sa fie testati cu rezultat negativ Covid-19 la plecarea din tara, dar si la urcarea pe nave.

- Companiile de navigatie au suspendat pentru 30 de zile schimburile de echipaje la vapoare, acestea neputand fi efectuate ca urmare a masurilor de protectie impotriva infectarii cu coronavirus luate la nivel global, precum inchiderea granitelor, marinarii ramanand blocati la bordul navelor, a informat…

- O asociație a procurorilor solicita majorarea pedepselor pentru romanii care pleaca din izolare, in contextul situației generate de epidemia de coronavirus. Persoanele care nu respecta dispozițiile autoritaților ar putea fi astfel sancționate, in funcție de gravitate, cu pana la 15 ani de inchisoare.…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) sustine ca riscul de imbolnavire pe navele care opereaza in China este scazut, dar sunt recomandate masuri de protectie. SLN spune ca navele maritime comerciale opereaza in conditii aproape normale in porturile din China, potrivit news.ro.“Sindicatul…

- Trei marinari romani aflati pe vapoare ce sunt in diferite santiere din China au fost repatriati, urmand sa ajunga in Romania in aceste zile, iar pentru un al patrulea vor fi luate curand masuri similare, in contextul infectiei cu noul tip de coronavirus, a anuntat sambata Sindicatul Liber al Navigatorilor.…

- PSD solicita Ministerului Sanatatii si Guvernului sa ia masurile necesare pentru preintampinarea raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin campanii de informare a populatiei privind masurile de...

- Polițiștii și procurorii din Vaslui fac cercetari pentru talharie, braconaj și uz de arma fara drept, dupa ce un barbat a sunat la 112 spunand ca primarul localitații Hoceni a impușcat o caprioara, potrivit Mediafax.Apelul a fost facut vineri seara, la 112, iar cel care a sunat a spus ca primarul…

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an au fost publicate luni seara in Monitorul Oficial, iar presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru promulgarea celor doua acte normative.Legea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea bugetului…