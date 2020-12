Constanța rămâne județul cu cea mai mare rată de infectare din țară. Măsura carantinei ar putea fi prelungită Constanța ramane in continuare județul cu cea mai mare rata de infectare din țara, astfel ca se ia in calcul prelungirea carantinei, cel puțin la nivelul municipiului. Astfel, prefectul Silviu Coșa a declarat ca rata de incidența e la nivel de platou și ca masura carantinei ar putea fi prelungita. El a spus ca a trimis deja o solicitare catre INSP in acest sens, care va decide joi sau vineri. “Ne aflam in zona de platou, de unde putem evolua in oricare sens, speram sa fie cel bun. In centrele comerciale sau la locurile de munca, oamenii respecta masca și distanțarea. Suntem in zona de platou,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

