Constanta: Politistii de la Imigrari s-au jucat, de 1 Iunie, cu copiii din Ucraina (GALERIE FOTO)

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a alocat aproape un milion de euro pentru achiziția hranei pentru centrele pe care le are in subordine. Este nevoie de un contract care are ca obiect furnizarea de mancare preparata pentru un numar de 8 unitați de asistența…

- DGASPC Alba: Vouchere de maxim 23.000 de lei pentru incadrarea in munca a persoanelor cu handcap. Cum pot fi folosiți banii Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba reamintește persoanelor adulte cu certificat de incadrare in grad de handicap ca sunt sprijinite sa-și…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj, in colaborare cu Asociația Culturala „ROCADE”, lanseaza proiectul educațional pentru copii „Povești rupte din Rai”, in care copiii cu masura de protecție speciala vor putea viziona, in mod gratuit, o serie de spectacole de teatru de…

- Astazi, politistii locali aflati in executarea atributiilor de serviciu au surprins in flagrant pe strada Pandurului din cartierul Km 5 o persoana care a sustras 11 saci cu cereale dintr un vagon de tren.In urma verificarilor, s a intocmit proces verbal de depistare a infractiunii flagrante, conform…

- Unsprezece copii refugiați din cauza razboiului din Ucraina incep cursurile in județul Hunedoara. Actualul context internațional, cauzat de conflictul din Ucraina, a influențat viețile multor copii ucraineni, i-a alungat din țara lor și le-a periclitat parcursul educațional. „In momentul de…

- Nouasprezece locuri pentru copiii ucraineni neinsotiti au fost identificate in cadrul structurilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a informat, luni, institutia de asistenta sociala, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, in colaborare și coordonare cu autoritațile și instituțiile responsabile, a inițiat demersurile necesare astfel incat asigurarea respectarii drepturilor copiilor și protecția lor adecvata sa fie puse in practica, in regim…