- Un polițist care incerca, duminica, sa imobilizeze un barbat din Alba Iulia, care tocmai fusese eliberat din Penitenciarul Poarta Alba și care a devenit violent in gara din Medgidia, a fost mușcat de antebraț. Individul avea HIV.Polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi…

- Duminica, 11 octombrie, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, in apropierea statiei CF Medgidia, au fost solicitati de seful de tren sa ii acorde sprijin, intrucat in tren se afla o persoana fara masca de protectie si fara bilet.

