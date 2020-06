Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii și participanții la o petrecere ilegala de pe plaja Tuzla au fost amendați cu 10.000 de lei de jandarmi, pentru ca nu au respectat masurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta.

- Ieri, 6 iunie 2020, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de 3 barbați, cu varste cuprinse intre 24 și 42 de ani, doi din comuna Șibot și unul din orașul Iernut, județul Mureș, care sunt cercetați pentru amenințare și tulburarea…

- In seara zilei de 02.06.2020, in jurul orei 23:30, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov, a depistat și identificat trei barbați cu varsta de 32, 36 respectiv 41 de ani, presupuși autori ai unei talharii. ,,Printr-o solicitare prin SNUAU 112, persoana…

- La data de 13 mai a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii și Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna, au participat la o activitate organizata de Autoliv Romania prin care s-au distribuit…

- Prefectura Gorj a anuntat ca in ultimele 24 de ore, polițiștii gorjeni au desfașurat 17 misiuni specifice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID 19. Astfel, a fost verificat modul de respectare a masurii de izolare la domiciliu in cazul a 1.778 de persoane, iar 8 agenți economici au…