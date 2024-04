Constanta!: Obsedat sexual, trimis in judecata! Detalii oficiale din ancheta procurorilor Procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat acuzat ca, in timp ce se afla intr un mijloc de transport in comun CT Bus, pe raza municipiului Constanta, in care se aflau mai multi calatori, ar fi introdus mana dreapta in buzunarul pantalonilor si a inceput sa se masturbeze. Inculpatul este suspectat ca ar fi agresat o tanara, apropiindu se cu zona genitala de zona posterioara dreapta a acesteia, in scopul autosatisfacerii sexuale. Mai mult ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

