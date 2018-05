Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Fortelor Navale Romane participa, in perioada 16 17 mai, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Eroilor in garnizoanele Bucuresti, Constanta, Braila, Tulcea si Babadag. La Bucuresti, marinarii vor fi prezenti joi, 17 mai, la ceremoniile militare si religioase care vor avea loc la Monumentul…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Dupa mai multe zile in care aeronavele Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nu s-au putut ridica de la sol din cauza viscolului și a ninsorii, joi, 1 martie a.c., au putut fi efectuate primele misiuni aero-medicale de transport ale unor persoane care aveau…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, joi, ca 14 elicoptere sunt pregatite de interventie pentru transportarea persoanelor care necesita urgent ingrijiri medicale, in zonele afectate de viscol si ninsori, mentionand ca zilele anterioare aeronavele nu s-au putut ridica de la sol din cauza vremii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Luni dimineata, la ora 03.00, a intrat in vigoare o atentionare cod portocaliu de ger, valabila pentru mai bine de jumatate de tara, vizand judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile maxime, avertizeaza meteorologii, vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele…

- Astazi va fi lansat, la Focșani, un proiect finanțat din fonduri europene dedicat antreprenorilor din Vrancea. Seminarul de informare despre beneficiile acordate prin acest proiect pentru antreprenorii din județ va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice. Proiectul „DREAM - Dezvoltare…