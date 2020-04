Stiri pe aceeasi tema

- Un fost senator al Romaniei a petrecut Floriile pe plaja din Eforie și i-a organizat sotiei o masa romantica. Politia le-a stricat cina și i-a amendat cu 2.000 de lei pentru incalcarea Ordonantei Militare, transmite Mediafax.Christian Gigi Chiru, fost senator al Romaniei, i-a pregatit sotiei,…

- Surpriza incheiata nu tocmai placut pentru un cuplu. Cei doi s au ales cu amenda dupa ce barbatul a vrut sa sarbatoreasca ziua numelui sotiei pe malul marii, in statiunea Eforie. Politistii constanteni s au sesizat in acest caz dupa ce un filmulet cu cei doi a aparut pe Facebook."Urmare a aparitiei…

- Fostul senator Gigi Chiru a incalcat restricțiile impuse de autoritați și distanțarea sociala pentru a-și sarbatori soția pe dig, in Eforie. Imaginile de la mica petrecere au fost publicate pe Facebook chiar de soția politicianului.Violeta-Luminița Munteanu a publicat pe contul ei clipul in care apare…

- Senatorul Vergil Chițac, confirmat cu noul coronavirus, soția și asistentul lui au fost duși fara izoleta și fara sa aiba vreun echipament de protecție la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, scrie Mediafax. Senatorul Vergil Chițac, soția și asistentul lui au fost duși la spital cu o mașina…

- Senatorul de Constanta, Vergil Chitac, a publicat recent pe pagina sa de Facebook o postare legata de confirmarea infectiei cu COVID 19. Acesta a spus ca este impresionat de mesajele de incurajare si transmite mesaje de sanatate catre toti. In dimineata zilei de vineri, 13 martie, Vergil Chitac, sotia…

- Eforie Nord este a doua cea mai mare statiune de pe litoralul romanesc. Situata la aproximativ 12 km de Constanta, pe ruta de legatura cu orasul Mangalia, Eforie Nord este o statiune balneara renumita nu numai in tara, ci si peste granite. Combinarea turismului recreativ cu tratamentul face ca statiunea…

- Un adolescent de 15 ani a fost retinut de politisti dupa ce a lovit cu pumnul in fata un alt minor, de 13 ani, acesta fiind transportat in stare de coma la spital, din primele cercetari reiesind ca agresiunea a avut loc in urma unui conflict iscat intre cei doi pe Facebook, a anuntat, sambata, Inspectoratul…

- Doua persoane din comuna tulceana Casimcea si o femeie din judetul Constanta au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe drumul national 22, in apropierea Garii Zebil, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, potrivit Agerpres. Femeia, in…