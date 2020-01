Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la iesirea din Spitalul Floreasca, ca ministerul va finaliza la inceputul saptamanii viitoare ancheta in cazul femeii care a fost arsa in timpul unei interventii chirurgicale, iar ulterior a murit.

- Mircea Beuran, seful echipei de medici care a efectuat interventia chirurgicala in timpul careia o pacienta a fost arsa pe 40% din suprafata corpului la Spitalul Floreasca si a murit dupa cateva zile, a fost audiat luni de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii si de Inspectia Sanitara de Stat,…

- Directorul CN APM Constanta, Daniela Serban, a sustinut vineri, 13 decembrie, o conferinta de presa, in care, printre altele, a dorit sa multumeasca pentru stirile corecte din presa. Va multumesc frumos pentru contributia si stirile corecte pe care le ati dat in presa, a mentionat aceasta. Un aspect…

- Cinci firme, dintre care doua romanesti si trei din Turcia, Grecia, respectiv, Gibraltar, sunt interesate de ranfluarea navei incarcate cu oi care a esuat in acvatoriul Portului Midia, pana in a doua parte a saptamanii viitoare fiind asteptate ofertele acestora, a informat vineri directorul general…

- Pe 6 decembrie, la ora 16.00, a fost luata decizia ca Administratia Porturilor Maritime SA Constanta sa coordoneze situatia din Portul Midia, unde o nava plina cu peste 14.000 de oi s a scufundat. Reprezentantii CN APM Constanta au precizat pentru ZIUA de Constanta ca trebuie urmate procedurile legale…

- Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca si Balti se vor inregistra cinci grade. La Orhei, termometrele vor indica sase, iar la Tiraspol opt. La Leova si Comrat se asteapta pana la noua grade, iar la Cahul vor fi zece grade.

- Seful Autoritatii Navale Romane (ANR), Alexandru Mezei, a declarat, marti, ca nava Queen Hind, incarcata cu oi si rasturnata pe 24 noiembrie in Portul Midia, va fi dezesuata de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM), in situatia in care armatorii sau asiguratorii vaporului nu prezinta…

- România ar trebui sa-si transmita nominalizarea pentru postul de comisar european cel târziu la începutul saptamânii viitoare pentru ca Parlamentul European sa-si poata respecta calendarul si sa poata vota noua Comisie