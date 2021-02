Constanţa: Femeia care a încercat să scape din incendiu a căzut de la etaj cu 2 minute înaintea sosirii autoscării ISU Femeia care a murit marti dupa ce a incercat sa scape dintr-un incendiu care i-a cuprins apartamentul si a iesit in exteriorul balconului a cazut in gol de la etajul sase cu doar doua minute inainte de a ajunge la fata locului o autoscara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".



Autoritatile au fost alertate despre incendiu printr-un apel la 112, la ora 9,14, fiind alertate o ambulanta, doua autospeciale de stingere si o autoscara.



"Referitor la incendiul produs in aceasta dimineata in municipiul Constanta, care s-a manifestat intr-un apartament… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

