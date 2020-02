Constanţa: Echipaje ale ISU, SMURD, Poliţiei şi Jandarmeriei, în alertă după o farsă printr-un apel la 112 Echipaje ale Politiei, Jandarmeriei, doua autospeciale de stingere ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si o ambulanta SMURD au fost mobilizate, marti noapte, in urma unui apel la 112 prin care autoritatile au fost alertate ca angajatul unei ferme viticole din apropierea orasului Cernavoda ar fi cazut intr-o groapa adanca de circa trei metri. Ulterior, conform ISU "Dobrogea", din verificarile efectuate a reiesit ca alerta a fost una falsa, politistii reusind sa ia legatura atat cu persoana care a sunat la 112, cat si cu presupusa victima. "La cautarea persoanei posibil cazute… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

