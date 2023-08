Constanţa: Dosar penal şi amenzi, după ce comisarii de la Protecţia Consumatorului au fost atacaţi de angajaţi ai Satui de Vacanţă ”La data de 4 august a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta – Sectia 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca, in Satul de Vacanta din municipiul Constanta, are loc un conflict. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca angajatul unei institutii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, ar fi efectuat un control la operatorii economici din Satul de Vacanta. Cu aceasta ocazie, mai multe persoane ar fi efectuat acte de scandal”, a transmis IPJ Constanta. In acest caz a fost deschis dosar penal pentru ultraj. ”In cauza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

