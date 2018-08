CALIFICARE! Mihaela Buzărnescu e în SEMIFINALE la San Jose

Mihaela Buzarnescu a obtinut, vineri seara, calificarea in semifinalele turneului de la San Jose. Reprezentanta noastra, aflata pe locul 24 in clasamentul WTA, a invins-o in sferturile de finala pe ocupanta locului 65 WTA, australianca Ajla... [citeste mai departe]