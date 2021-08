Constanta: Cui se adreseaza proiectul Hip Hip... Cine e Zbumzzi?. Ce spectacole ii asteapta pe copii in aceasta saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul "Hip Hip... Cine este Zbumzzi ", finantat de Primaria Municipiului Constanta si organizat de Oteleanu Ioana Catalina PFA, continua pana pe 26 august, in fiecare zi de marti, miercuri si joi, de la ora 16.00.Aventura "Hip Hip... Cine este Zbumzzi " a inceput marti, 3 august, in Parcul Arheologic…

- Indragita trupa revine cu un nou proiect destinat celor mici. Incepand cu data de 3 august și pana pe data de 26 august, Parcul Arheologic este gazda proiectului „Hip Hip … Cine este Zbumzzi?”. Concursurile, activitațile și spectacolele de teatru vor avea loc in zilele de marți, miercuri și joi, intre…

- Autoritațile au confirmat miercuri 164 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 16.745 de teste. Au fost anunțate 62 de decese ale unor persoane infectate, 26 dintre acestea fiind mai vechi, dar confirmate abia acum. In același timp, numarul pacienților internați la ATI…

- Un numar de 29 de decese in urma infectiei cu SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). 7 dintre decese sunt din 2020. Este vorba despre 18 barbati si 11 femei internati in spitalele din Alba, Bacau,…