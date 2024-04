Constanta: Conducator auto beat, depistat in trafic pe DN 22, in comuna Cogealac. Ce alcoolemie avea barbatul

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari ndash; Sectia 2 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Potrivit IPJ Constanta, in cadrul activitatilor derulate au fost legitimate, prin aplicatia eDAC, 28…

- La data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 02.10, politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari ndash; Sectia 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au efectuat semnal regulamentar de oprie soferului unui autoturism care se deplasa pe D.N. 2A, in comuna Mihail Kogalniceanu. Potrivit IPJ Constanta, conducatorul…

- La data de 6 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari ndash; Sectia 2 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Astfel, in jurul orei 11.00, politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism…

- La data de 3 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice, cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea consumului de substante interzise. Potrivit IPJ Constanta, in cadrul activitatilor…

- La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 22.40, politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au identificat un barbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Navodari din comuna Lumina, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 03.00, politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe D.N. 22, in comuna Lumina, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- La data de 10 februarie a.c., in jurul orei 16.35, politisti din cadrul Politiei Orasului Negru Voda au identificat un barbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Amzacea din satul General Scarisoreanu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost…

- La data de 10 februarie a.c., in jurul orei 18.05, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe D.N. 22, in comuna Lumina.Potrivit IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu privire la…