- Maratonul de vaccinare anti Covid, de pe promenada Cazinoului Constanta, va debuta pe 15 mai.Directia de Sanatate Publica Constanta, Institutia Prefectului Constanta, Primaria Municipiului Constanta, Consiliului Judetean Constanta si Asociatia Romana pentru Boli Hepatice Romanian Association for Liver…

- Mai bine de 900 de locuri sunt disponibile in primul centru de vaccinare anti-COVID-19 care functioneaza, incepand de ieri, 20 aprilie 2021, in mediul rural in judetul Alba, respectiv in comuna Ighiu, unde numarul celor care s-au prezentat in prima zi pentru a se imuniza cu serul Moderna a fost foarte…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 3.385 vaccinuri: 350 Moderna, 65 AstraZeneca și 2.970 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 53 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 1.646 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…

- VIDEO: Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, conferința de presa Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. VIDEO: Conferința de presa a președintelui CNCAV, Valeriu Gheorghița, împreuna cu secretarul de stat Andrei Baciu …

- Doctorul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Vaccinare impotriva COVID-19, nu crede ca va fi nevoie ca imunizarea impotriva coronavirusului sa se faca in fiecare an, la fel ca la gripa, informeaza Antena 3 . Valeriu Gheorghița a explicat ca, in opinia experților, vor continua sa…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.098 de vaccinuri (80 Moderna), (598 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 91 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, s-au administrat…