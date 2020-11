Constanta: Barbatul care a folosit pistolul cu bile de cauciuc, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in arest la domicliu

Barbatul de 26 de ani, care a folosit pistolul cu bile de cauciuc, in conflictul de ieri de pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, a fost arestat la domiciliu.Barbatul retinut in cursul zilei de marti,17 noiembrie a.c., a fost dus in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.Din primele informatii, Instanta a decis masura arestului la domiciliu."In cursul acestei zile, in jurul orei 15:45, politistii Sectiei 2 Constanta au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe bulevardul Alexa ...