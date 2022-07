Constanta: Avarie la conducta de alimentare cu apa de pe strada Oborului. Se opreste apa in zona ICIL!

Stiri pe aceeasi tema

- Conducta principala de alimentare cu apa din localitatea Tuzla, judetul Constanta, a suferit o avarie majora, astazi 16 iulie 2022.In vederea remedierii acesteia este necesara inlocuirea unui tronson de conducta pe o lungime considerabila.De aceea se impune sistarea furnizarii apei catre toti consumatorii…

- Astazi ndash; 15 iulie 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta magistrala, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Navodari din localitatea Lumina.Potrivit SC RAJA SA, pentru remedierea acesteia, echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea apei din instalatie. Prin urmare, in intervalul orar 12.00…

- RAJA anunta o avarie pe strada Barbu Stefanescu Delavrancea din Contanta Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Barbu Stefanescu Delavrancea din municipiul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash;…

- Echipele RAJA S.A. intervin in aceasta dupa amiaza pentru remedierea unei avarii la nivelul unui hidrant, de pe strada Cuza Voda din mun. Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in vederea executarii acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 01 iulie 2022, in intervalul orar 17.00…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de aductiune, cu diametrul de 1200 mm, din orasul Murfatlar, RAJA SA sisteaza furnizarea apei potabile, de joi ndash; 02 iunie 2022, ora 22.00 pana vineri ndash; 03 iunie 2022, ora 06.00. Potrivit SC RAJA SA, in acest…

- Astazi ndash; 30 mai 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Arcasului din mun. Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele de interventie RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 09.00 ndash; 13.00.Potrivit SC RAJA…

- Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada Lalelelor din localitatea Satu Nou, judetul Constanta, echipele RAJA au fost nevoite sa intrerupa furnizarea apei potabile in toata localitatea astazi ndash; 24 mai 2022, in intervalul orar 09.00 ndash; 12.00."Ne…

- Mihail Kogalniceanu: Avarie pe strada Tudor Vladimirescu Astazi ndash; 02 mai 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele de interventie…