Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Comandamentului Sezon Estival 2020 au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 158.000 de lei, in urma actiunii de control desfasurate in aceasta saptamana pe litoral, pentru nerespectarea legislatiei sanitar-veterinare in reteaua unitatilor de alimentatie publica, informeaza un…

- Inspectorii Comandamentului Sezon Estival 2020 au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 158.000 de lei, in urma actiunii de control desfasurate in aceasta saptamana pe litoral, pentru nerespectarea legislatiei sanitar-veterinare in reteaua unitatilor de alimentatie publica, informeaza…

- Aproximativ 150 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai institutiilor de control au aplicat amenzi de peste 124.000 de lei in urma unor actiuni desfasurate, duminica noaptea, pe litoral pentru verificarea aplicarii normelor legale si masurilor de protectie sanitara privind prevenirea…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00, Directia…

- Aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, pompieri și reprezentanți ai organelor de control din județul Constanța au verificat azi noapte cum sunt respectate masurile de protecție sanitara in principalele zone aglomerate din județ.

- Politistii bucuresteni au dat amenzi contraventionale in valoare de 122.000 de lei, din care valoarea sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie in pandemie a fost de peste 28.000 de lei, a informat, sambata, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.…

- Tweet Pinterest Messenger Whatsapp Email Share In perioada 18 Mai – 3 Iunie 2020 inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfasurat o actiune pentru verificarea respectarii cerintelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind functionarea unitatilor de alimentatie…

- Inspectorii DSVSA București au verificat duminica seara unitați de alimentație publica din parcul Herastrau pentru respectarea condițiilor prevazute privind regimul de funcționare al unitaților de alimentație publica pe perioada starii de alerta, precum și respectarea normelor de igiena.Dintre…